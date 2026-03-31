Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На одном из крупнейших нефтехимических заводов России произошел взрыв и пожар (видео)

14:47 31.03.2026 Вт
2 мин
Что случилось на стратегическом заводе РФ?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: ликвидация последствий пожара в Нижнекамске (t.me mchs_official)

В Татарстане произошел мощный взрыв на заводе "Нижнекамскнефтехим" - одном из крупнейших нефтехимических предприятий Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Что известно о взрыве

Инцидент произошел в городе Нижнекамск. Очевидцы зафиксировали мощный взрыв и пожар в районе предприятия. Густой дым заметен издалека. Официальных комментариев от местных властей и администрации завода пока нет.

Что такое "Нижнекамскнефтехим"

Фото: где расположен город Нижнекамск в РФ (скриншот Google Maps)

"Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) - одно из крупнейших нефтехимических предприятий в Восточной Европе. Завод производит:

  • синтетические каучуки (в частности изопреновый каучук для шинной промышленности);
  • полиэтилен, полипропилен и полистирол;
  • этилен, пропилен, бензол.

Предприятие градообразующее - без него город Нижнекамск фактически не существует в нынешнем виде.

С 2021 года завод находится под контролем холдинга СИБУР. Из-за войны против Украины предприятие попало под международные санкции.

Как и любой крупный нефтехимический объект, завод является потенциально опасным - пожары и аварии здесь случались и раньше, в том числе из-за изношенности части линий, построенных еще в советское время.

Атаки на промышленные объекты РФ продолжаются

В то же время продолжаются регулярные удары по нефтехимической и нефтяной инфраструктуре России.

30 марта стало известно, что дроны ударили по химзаводу "КуйбышевАзот" в Тольятти - это уже вторая атака на это предприятие за месяц.

Завод специализируется на производстве аммиака, удобрений и сырья для нейлона. Над городом поднимались густые столбы темного дыма.

Одновременно продолжаются пожары на нефтяных терминалах в Ленинградской области - в Приморске и Усть-Луге. Первые удары по этим объектам Силы обороны нанесли 23 марта, после чего атаки повторялись.

По данным спутниковых снимков Planet Labs от 30 марта, на терминале "Транснефти" в Приморске повреждены по меньшей мере 8 из 18 резервуаров.

Общая стоимость нефти в пораженных хранилищах могла достигать около 160 миллионов долларов.

