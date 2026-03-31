На одном из крупнейших нефтехимических заводов России произошел взрыв и пожар (видео)

Что известно о взрыве

Инцидент произошел в городе Нижнекамск. Очевидцы зафиксировали мощный взрыв и пожар в районе предприятия. Густой дым заметен издалека. Официальных комментариев от местных властей и администрации завода пока нет.

Что такое "Нижнекамскнефтехим"

"Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) - одно из крупнейших нефтехимических предприятий в Восточной Европе. Завод производит:

синтетические каучуки (в частности изопреновый каучук для шинной промышленности);

полиэтилен, полипропилен и полистирол;

этилен, пропилен, бензол.

Предприятие градообразующее - без него город Нижнекамск фактически не существует в нынешнем виде.

С 2021 года завод находится под контролем холдинга СИБУР. Из-за войны против Украины предприятие попало под международные санкции.

Как и любой крупный нефтехимический объект, завод является потенциально опасным - пожары и аварии здесь случались и раньше, в том числе из-за изношенности части линий, построенных еще в советское время.

Атаки на промышленные объекты РФ продолжаются

В то же время продолжаются регулярные удары по нефтехимической и нефтяной инфраструктуре России.

30 марта стало известно, что дроны ударили по химзаводу "КуйбышевАзот" в Тольятти - это уже вторая атака на это предприятие за месяц.

Завод специализируется на производстве аммиака, удобрений и сырья для нейлона. Над городом поднимались густые столбы темного дыма.