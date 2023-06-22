У МВС показали перші хвилини після вибуху у багатоповерхівці в Києві

У багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва вночі стався вибух. Бодікамери патрульних зафіксувала перші хвилини після трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Після прибуття на виклик поліцейські огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців, а також встановлювати власників припаркованих у дворі автомобілів, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги.

Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих, а співробітники ДСНС приборкали полум'я.

Вибух у багатоповерхівці Києва

Вночі у 16-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі стався вибух, що спричинив руйнування кількох поверхів.

Попередньо, вибух стався через витік газу, проте точні причини ще встановлюють.

Внаслідок трагедії загинуло троє людей, ще п'ятеро постраждали.

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