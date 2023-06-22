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На одном из мостов Киева ограничат движение: когда и на сколько

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Киев, Четверг 22 июня 2023 16:27
На одном из мостов Киева ограничат движение: когда и на сколько Фото: на одном из мостов Киева ограничат движение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве на мосту через реку Десенка будет ограничено движение. На мосту начинается новый этап ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"С 27 июня по 15 сентября на мосту через р. Десенка частично ограничат движение транспорта. На мосту начинается новый этап ремонта. Дорожники будут работать в направлении левого берега", - сообщили в КГГА.На одном из мостов Киева ограничат движение: когда и на сколько

По данным администрации, в прошлом году бетонную плиту-основу, гидроизоляцию и асфальтовое покрытие обновляли в крайних правых полосах, тогда как в этом году работы будут проходить на тех полосах, которые не ремонтировали в прошлом году.

Взрыв в многоэтажном доме Киева

Напомним, сегодня ночью в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе столицы произошел взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей.

Предварительно взрыв произошел из-за утечки газа, однако точные причины трагедии еще устанавливаются. В свою очередь правоохранители опубликовали первые минуты после взрыва в жилом доме.

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