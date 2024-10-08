В одному з міст України школярам зменшать вартість проїзду на громадському транспорті

Рішення було прийняте 8 жовтня під час засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради. На ньому встановили тариф на одноразовий проїзд в автобусах Комунального підприємства "Рівнеелектроавтотранс" для учнів та студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та навчальних закладів передвищої та вищої освіти.

Зазначається, що ця ініціатива дозволить школярам та студентам у місті платити на 50% менше за поїздки на громадскому транспорті. Таким чином, вартість квитка зменшиться з 12 до 6 гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві проїзд школярів у громадському зробили нещодавно повністю безкоштовним.