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В одному з міст України школярам зменшать вартість проїзду на громадському транспорті

Фото: школярі (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

З 1 січня 2025 року Рівненська місцева влада зменшить для школярів вартість квитка на проїзд у громадському транспорті. Ініціатива також стосується й студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. міського голови Віктора Шакирзяна.

Рішення було прийняте 8 жовтня під час засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради. На ньому встановили тариф на одноразовий проїзд в автобусах Комунального підприємства "Рівнеелектроавтотранс" для учнів та студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та навчальних закладів передвищої та вищої освіти.

Зазначається, що ця ініціатива дозволить школярам та студентам у місті платити на 50% менше за поїздки на громадскому транспорті. Таким чином, вартість квитка зменшиться з 12 до 6 гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві проїзд школярів у громадському зробили нещодавно повністю безкоштовним.

 

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні визначилися із датою початку осінніх канікул.

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