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В одном из городов Украины школьникам снизят стоимость проезда на общественном транспорте

Фото: школьники (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 1 января 2025 года местные власти в Ровно уменьшат для школьников стоимость билета на проезд в общественном транспорте. Инициатива касается и студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. городского головы Виктора Шакирзяна.

Решение было принято 8 октября во время заседания исполнительного комитета Ровенского городского совета. На нем установили тариф на одноразовый проезд в автобусах Коммунального предприятия "Ровноэлектроавтотранс" для учащихся и студентов дневной формы обучения общеобразовательных, профессионально-технических и учебных заведений высшего и высшего образования.

Отмечается, что эта инициатива позволит школьникам и студентам в городе платить на 50% меньше, чем поездки на общественном транспорте. Таким образом, стоимость билета снизится с 12 до 6 гривен.

Напомним, что в Николаеве проезд школьников в общественном сделали совсем бесплатно.

 

Ранее мы сообщали, что в Украине определились с датой начала осенних каникул.

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