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В одному з міст на півдні України заборонили купатися у водоймах до кінця війни

Фото: у Запоріжжі заборонили купатися у водоймах до кінця війни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для мешканців Запоріжжя подовжили заборону на купання на міських пляжах до закінчення воєнного стану.

Про це заявили начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Запорізькій області Сергій Шумельний та заступник начальника управління Олександр Фустій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inform.zp.ua.

Як зазначив Шумельний, попри заборону влітку 2023 року на водоймах у Запоріжжі загинули 14 людей, зокрема одна дитина. А з початку 2024 року - вже четверо загиблих.

У зв'язку з цим рятувальні пункти будуть розташовані на таких пляжах міста:

  • Центральний пляж - два рятувальні пости;
  • Правобережний пляж - один рятувальний пост;
  • пляж по вулиці лейтенанта Шмідта - один рятувальний пост.

Також на запорізьких пляжах будуть встановлені таблички, які вказують на заборону купання та відвідування.

Пляжний сезон в Україні у 2024 році

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві також не планують відкривати пляжний сезон через міркування безпеки на тлі дії воєнного стану.

А от одеські пляжі планують відкрити на літній сезон, однак перед цим їх мають перевірити на безпечність.

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Запоріжжя