В одном из городов на юге Украины запретили купаться в водоемах до конца войны

Как отметил Шумельный, несмотря на запрет летом 2023 года на водоемах в Запорожье погибли 14 человек, в том числе один ребенок. А с начала 2024 года - уже четверо погибших.

В связи с этим спасательные пункты будут расположены на следующих пляжах города:

Центральный пляж - два спасательных поста;

Правобережный пляж - один спасательный пост;

пляж по улице лейтенанта Шмидта - один спасательный пост.

Также на запорожских пляжах будут установлены таблички, указывающие на запрещение купания и посещения.