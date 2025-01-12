В одному з міст Чехії стався вибух у ресторані: є жертви та поранені

Шестеро людей загинули в результаті вибуху в ресторані в одному з міст Чехії. Ще вісім відвідувачів були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, вибух балона з пропан-бутаном стався у ресторані в місті Мост, на північному заході Чехії. Через це будівля закладу спалахнула.

Окрім шести загиблих, ще вісім людей отримали поранення в результаті вибуху, який стався пізно ввечері в суботу, 11 січня. Зокрема, пожежники врятували одного серйозно пораненого гостя ресторану, який "опинився у пастці у ванній кімнаті".

Також 30 людей були евакуйовані з ресторану та навколишніх будівель.

"За попередньою інформацією очевидців, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу", - повідомили у пожежній службі.