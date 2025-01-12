В одному з міст Чехії стався вибух у ресторані: є жертви та поранені
Шестеро людей загинули в результаті вибуху в ресторані в одному з міст Чехії. Ще вісім відвідувачів були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, вибух балона з пропан-бутаном стався у ресторані в місті Мост, на північному заході Чехії. Через це будівля закладу спалахнула.
Окрім шести загиблих, ще вісім людей отримали поранення в результаті вибуху, який стався пізно ввечері в суботу, 11 січня. Зокрема, пожежники врятували одного серйозно пораненого гостя ресторану, який "опинився у пастці у ванній кімнаті".
Також 30 людей були евакуйовані з ресторану та навколишніх будівель.
"За попередньою інформацією очевидців, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу", - повідомили у пожежній службі.
У МВС Чехії зазначили, що причиною, ймовірно, став пропан-бутановий обігрівач, який перекинувся в передньому саду ресторану. Під час вибуху в ресторані перебували близько 20 гостей.
Як повідомлялося, біля входу в готель Trump Las Vegas у штаті Невада (США) вибухнув автомобіль компанії Tesla Cybertruck. Загинули щонайменше 15 осіб і понад 30 дістали поранення.
Крім того, у США автомобіль в'їхав у великий натовп під час святкування Нового року. Десять людей загинули, ще 30 дістали поранення.
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