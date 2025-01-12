В одном из городов Чехии произошел взрыв в ресторане: есть жертвы и раненые

Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в одном из городов Чехии. Еще восемь посетителей были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, взрыв баллона с пропан-бутаном произошел в ресторане в городе Мост, на северо-западе Чехии. Из-за этого здание заведения загорелось.

Кроме шести погибших, еще восемь человек получили ранения в результате взрыва, который произошел поздно вечером в субботу, 11 января. В частности, пожарные спасли одного серьезно раненого гостя ресторана, который "оказался в ловушке в ванной комнате".

Также 30 человек были эвакуированы из ресторана и окружающих зданий.

"По предварительной информации очевидцев, перевернулся обогреватель, что вызвало пожар", - сообщили в пожарной службе.