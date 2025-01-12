В одном из городов Чехии произошел взрыв в ресторане: есть жертвы и раненые
Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в одном из городов Чехии. Еще восемь посетителей были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, взрыв баллона с пропан-бутаном произошел в ресторане в городе Мост, на северо-западе Чехии. Из-за этого здание заведения загорелось.
Кроме шести погибших, еще восемь человек получили ранения в результате взрыва, который произошел поздно вечером в субботу, 11 января. В частности, пожарные спасли одного серьезно раненого гостя ресторана, который "оказался в ловушке в ванной комнате".
Также 30 человек были эвакуированы из ресторана и окружающих зданий.
"По предварительной информации очевидцев, перевернулся обогреватель, что вызвало пожар", - сообщили в пожарной службе.
В МВД Чехии уточнили, что причиной, вероятно, стал пропан-бутановый обогреватель, который перевернулся в переднем саду ресторана. Во время взрыва в ресторане находились около 20 гостей.
Как сообщалось, у входа в отель Trump Las Vegas в штате Невада (США) взорвался автомобиль компании Tesla Cybertruck. Погибли не менее 15 человек и более 30 получили ранения.
Кроме того, в США автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения.
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