Біля готелю Trump Las Vegas вибухнув Cybertuck: є загиблий і постраждалі

У середу вранці біля входу в готель Trump Las Vegas у штаті Невада (США) вибухнув автомобіль компанії Tesla Cybertuck. Унаслідок вибуху є загиблий і постраждалі, поліція розглядає справу як можливий теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News і NBC News .

Пожежна служба округу Кларк підтвердила, що вона відреагувала на загоряння транспортного засобу в зоні паркування готелю Trump International (або ж Trump Las Vegas) приблизно о 08:40 ранку за місцевим часом.

На пресконференції заступник начальника пожежної охорони округу Кларк Томас Тачстоун заявив, що коли рятувальники почали гасити пожежу, вони "на той час зрозуміли, що навколо автомобіля перебуває кілька людей із травмами".

Унаслідок інциденту водій Cybertuck загинув, семеро людей постраждали. Чиновники попросили громадськість поки триматися подалі від місця події.

Поліція припускає, що міг бути здійснений теракт

ABC пише, що слідчі не знають, що стало причиною вибуху. Зокрема, чи було щось не так із самим автомобілем, чи щось зовнішнє спровокувало вибух. Визначення причини є ключовим напрямком розслідування.

Чиновник, поінформований про розслідування, повідомив виданню, що на борту Tesla Cybertuck перебував вантаж мінометів, схожих на феєрверки. Слідчі працюють над встановленням мотиву і того, чи мав намір водій вбудувати вибух і якщо так, то чому.

Поки мотив не визначено та інші причини не виключені, поліція розглядає вибух як можливий кримінальний злочин і можливий акт терору. Збір доказів і розслідування триває.

Реакція Ілона Маска та сина Дональда Трампа

На подію відреагував генеральний директор Tesla Ілон Маск, компанія якого виробляє автомобілі Cybertuck.

"Уся старша команда Tesla зараз розслідує це питання. Опублікуємо більше інформації, щойно що-небудь дізнаємося. Ми ніколи не бачили нічого подібного", - написав він.

Буквально півгодини тому він повідомив, що вже встановлено причину вибуху.

"Тепер ми підтвердили, що вибух був спричинений дуже великими феєрверками або бомбою, яку перевозили в кузові орендованого Cybertuck, і не пов'язаний із самим транспортним засобом. Уся телеметрія транспортного засобу була позитивною на момент вибуху", - резюмував він.

Син Трампа старшого Ерік Трамп, а також виконавчий віцепрезидент Trump Organization теж опублікував у соцмережах повідомлення про інцидент.

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення про загоряння електромобіля біля готелю Trump Las Vegas. Безпека і благополуччя наших гостей і персоналу залишаються головним пріоритетом. Ми висловлюємо щиру подяку пожежній службі Лас-Вегаса і місцевим правоохоронним органам за їхню швидку реакцію і професіоналізм", - написав син Дональда Трампа.