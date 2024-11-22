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На одному з КПП на кордоні з Румунією ввели обмеження на пропуск: що відомо

Фото: на одному з КПП на кордоні з Румунією ввели обмеження на пропуск 22 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На одному з КПП на кордоні з Румунією ввели обмеження на пропуск транспорту з 22 листопада. Вони діятумуть 35 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" частково призупинить пропуск транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією румунської сторони, у зв’язку з аварійним станом конструкції мосту через річку Тиса та з метою проведення робіт з його відновлення, здійснення пропуску транспортних засобів буде зупинено з 09:00 по 15:30, з понеділка по п’ятницю. 

"Рух пішоходів у цьому пункті пропуску зупинятися не буде", - констатують прикордонники. 

Очікується, що призупинення пропуску через ремонтні роботи буде відбуватися впродовж 35 днів, починаючи з 22 листопада.

Як повідомлялося, на початку листопада на одному з КПП на кордоні зі Словаччиною виникла черга із сотень авто. Причиною стали проблеми з програмним забезпеченням.

Крім того, на початку жовтня в пункті пропуску "Орлівка" були тимчасово припинені пропускні операції. Причиною стала атака окупантів.

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