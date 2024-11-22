На одном из КПП на границе с Румынией были ввели ограничения на пропуск: что известно

"Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств", - говорится в сообщении.

По информации румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению, осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 по 15:30, с понедельника по пятницу.

"Движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет", - констатируют пограничники.

Ожидается, что приостановление пропуска из-за ремонтных работ будет происходить в течение 35 дней, начиная с 22 ноября.