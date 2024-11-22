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На одном из КПП на границе с Румынией были ввели ограничения на пропуск: что известно

Фото: на одном из КПП на границе с Румынией были ввели ограничения на пропуск 22 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На одном из КПП на границе с Румынией были введены ограничения на пропуск транспорта с 22 ноября. Они будут действовать 35 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств", - говорится в сообщении.

По информации румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению, осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 по 15:30, с понедельника по пятницу. 

"Движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет", - констатируют пограничники. 

Ожидается, что приостановление пропуска из-за ремонтных работ будет происходить в течение 35 дней, начиная с 22 ноября.

Как сообщалось, в начале ноября на одном из КПП на границе со Словакией возникла очередь из сотен авто. Причиной стали проблемы с программным обеспечением.

Кроме того, в начале октября в пункте пропуска "Орловка" были временно приостановлены пропускные операции. Причиной стала атака оккупантов.

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