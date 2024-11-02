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Черга в сотні авто. На одному з КПП на кордоні з України виникли проблеми

Україна, Субота 02 листопада 2024 13:18
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Черга в сотні авто. На одному з КПП на кордоні з України виникли проблеми Фото: на одному з КПП на кордоні з Україною виникла черга із 350 автомобілів 2 листопада (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На одному з КПП на кордоні зі Словаччиною виникла черга з сотень авто. Причиною сталі проблеми з програмним забезпеченням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

"Станом на 11:00 2 листопада, роботу програмного забезпечення митної служби Словацької Республіки у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" відновлено лише частково", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними митників, суміжна сторона приймає з митної території України вантажні транспортні засоби лише з експортними товарами, імпортні оформлюються в обмеженій кількості.

"Це створило за останню добу на словацькій стороні чергу близько 350 вантажівок. Просимо перевізників, які обиратимуть перетин кордону в цьому напрямку, врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок", - додали в Держмитслужбі.

Пункти пропуску через державний кордон зі Словаччиною

Словацько-український кордон має п'ять пунктів пропуску - два автодорожні, два залізничні і один пішохідний:

  • Ужгород - Вишнє Німецьке;
  • Убля - Малий Березний;
  • Матьовце - Ужгород (залізничний);
  • Чоп - Чієрна-над-Тісоу (залізничний);
  • Малі Селменці - Вельке Слеменце (пішохідний, для велосипедистів).

Дізнатися про роботу пунктів пропуску через державний кордон можна за посиланням.

Не перший випадок

У травні Словаччина заявила про те, що припинено прийом для митного оформлення вантажівки на КПП "Вишне Німецьке - Ужгород".

Тоді на місцевому митному посту зламався сканер. Вже 6 травня роботу КПП було відновлено.

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