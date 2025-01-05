На одному з КПП на кордоні з Польщею спостерігаються черги

Як повідомлялося, наприкінці жовтня на пункті перетину кордону з Польщею утворилися черги. Тоді українцям перед плануванням дороги також радили обрати інший маршрут.

Нагадаємо, 23 листопада польські фермери заблокували КПП "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Тоді обмеження не стосувалися категорії легкових автомобілів та автобусів.

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