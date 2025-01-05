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На одному з КПП на кордоні з Польщею спостерігаються черги

Фото: на одному з КПП на кордоні з Польщею спостерігаються черги 5 січня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На одному з КПП на кордоні з Польщею спостерігаються черги 5 січня. Мова йде про пункт пропуску "Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Увага, громадяни, які перетинають українсько-польський кордон у КПП "Краківець". Спостерігається накопичення транспортних засобів на вʼїзд та виїзд з України", - йдеться у повідомленні. 

Прикордонники просять подорожніх врахувати інформацію та обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня на пункті перетину кордону з Польщею утворилися черги. Тоді українцям перед плануванням дороги також радили обрати інший маршрут.

Нагадаємо, 23 листопада польські фермери заблокували КПП "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Тоді обмеження не стосувалися категорії легкових автомобілів та автобусів.

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ПольщаКраковецКордон з Україною