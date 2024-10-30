На одному з КПП на кордоні з Польщею можуть бути затримки: у чому причина

На пункті перетину кордону з Польщею сьогодні, 30 жовтня утворились черги. Перед плануванням дороги варто врахувати дану інформацію.

У Прикордонній службі попросили громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

"Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Краківець" та «Шегині".Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, що вже з 1 листопада Польща запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників. Це стосується також українських перевізників.

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