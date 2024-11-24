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Блокування КПП на кордоні України та Польщі: у ДПСУ розповіли про ситуацію на зараз

Україна, Неділя 24 листопада 2024 12:10
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Блокування КПП на кордоні України та Польщі: у ДПСУ розповіли про ситуацію на зараз Фото: у Держприкордонслужбі розповіли, чи є черги на заблокованому КПП на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

23 листопада польські фермери заблокували КПП "Медика - Шегині" на кордоні з Україною. Прикордонники розповіли, чи є черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів.

"Вантажні транспортні засоби, які від учора знаходились між мітингувальниками та польським пунктом пропуску "Медика", прослідували на вʼїзд на територію України", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Блокування КПП на кордоні України та Польщі

23 листопада польські мітингувальники почали блокування КПП "Медика - Шегині". За попередньою інформацією, воно триватиме 48 годин з можливим продовженням.

Обмеження не стосуються категорії легкових автомобілів та автобусів. Наразі заюлокований лише один пункт пропуску.

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