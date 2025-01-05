На одном из КПП на границе с Польшей наблюдаются очереди

Как сообщалось, в конце октября на пункте пересечения границы с Польшей образовались очереди. Тогда украинцам перед планировкой дороги также советовали выбрать другой маршрут.

Напомним, 23 ноября польские фермеры заблокировали КПП "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Тогда ограничения не касались категории легковых автомобилей и автобусов.

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