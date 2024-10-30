ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки: в чем причина

Польша, Среда 30 октября 2024 22:37
UA EN RU
На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки: в чем причина Фото: очереди на границе с Польшей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На пункте пересечения границы с Польшей сегодня, 30 октября, образовались очереди. Перед планировкой дороги следует учесть данную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Краковец" и "Шегини". Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины", - сообщили пограничники.

В Пограничной службе попросили граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Напомним, что уже с 1 ноября Польша вводит обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков. Это касается и украинских перевозчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война