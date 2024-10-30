На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки: в чем причина

На пункте пересечения границы с Польшей сегодня, 30 октября, образовались очереди. Перед планировкой дороги следует учесть данную информацию.

В Пограничной службе попросили граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

"Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Краковец" и "Шегини". Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины", - сообщили пограничники.

Напомним, что уже с 1 ноября Польша вводит обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков. Это касается и украинских перевозчиков.

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