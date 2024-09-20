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На одному з КПП на кордоні з Польщею можливі черги, почались ремонтні роботи

П'ятниця 20 вересня 2024 14:21
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На одному з КПП на кордоні з Польщею можливі черги, почались ремонтні роботи Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З 23 вересня на пункті пропуску "Корчова - Краківець" планується заміна асфальтного покриття. Ремонт триватиме до листопада, можливі ускладнення руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Заміна асфальтного покриття відбуватиметься у межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд у Польщу в зоні оформлення вантажних транспортних засобів.

"Це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування. Попередньо, роботи триватимуть до початку листопада 2024 року", - додає ДПСУ.

Зокрема ДПСУ закликає врахувати вищезгадану інформацію й при можливості обрати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Виїзд з України

Додамо, що з 24 лютого 2022-го в Україні діє воєнний стан, у зв'язку з чим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України. На даний момент і військовий стан, і мобілізація продовжено в Україні до початку листопада.

Водночас водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".

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