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На одном из КПП на границе с Польшей возможны очереди, начались ремонтные работы

Пятница 20 сентября 2024 14:21
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На одном из КПП на границе с Польшей возможны очереди, начались ремонтные работы Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С 23 сентября на пункте пропуска "Корчева - Краковец" планируется замена асфальтового покрытия. Ремонт продлится до ноября, возможны осложнения движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Замена асфальтового покрытия будет происходить в пределах пункта пропуска "Корчева" на направлении въезд в Польшу в зоне оформления грузовых транспортных средств.

"Это может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания. Предварительно, работы продлятся до начала ноября 2024 года", - добавляет ГПСУ.

В частности ГПСУ призывает учесть вышеупомянутую информацию и при возможности выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Выезд из Украины

Добавим, что с 24 февраля 2022-го в Украине действует военное положение, в связи с чем мужчины с 18 до 60 лет не могут выехать за пределы Украины. На данный момент и военное положение, и мобилизация продлены в Украине до начала ноября.

В то же время водители, которые занимаются международными перевозками, или же доставкой гуманитарной помощи - могут выехать за границу. Но для этого необходимо воспользоваться системой "Шлях".

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