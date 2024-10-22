В одному із додатків графіки відключень тепер доступні офлайн

Якщо графіки відключення повернуться в Україну, інформацію про них тепер можна буде отримати українцям навіть без доступу до Інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Київ Цифровий ".

"Світло може зникнути, але доступ до графіків відключень - ні!" - йдеться у заяві.

Таким чином, у додатку "Київ Цифровий" розклад відключень світла ДТЕК тепер буде доступний навіть офлайн.

Для цього потрібно зайти у додаток, відкрити розділ "Комунальні послуги", а далі - "ДТЕК Світло".

Переглядати графіки можна буде без доступу до Інтернету. Також їх можна зберігати на вашому пристрої та ділитися ними у форматі PDF-файлів з іншими.

Стан енергосистеми України

Наразі енергосистема України працює стабільно, незважаючи на пошкодження, спричинені російськими атаками на інфраструктуру.

Продовжуються роботи з відновлення електромереж і об'єктів генерації. У коментарі РБК-Україна народний депутат Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, зазначив, що українські енергетики демонструють високий професіоналізм у складних умовах.

Станом на зараз запаси енергоносіїв достатні для забезпечення потреб країни, хоча можливі локальні аварійні відключення через загрозу нових ворожих обстрілів.

Завдяки міжнародній підтримці й активній роботі українських енергетиків система залишається стійкою в умовах воєнного часу.

Зазначимо, що нещодавно через російські обстріли на межі блекауту була Запорізька АЕС, яка наразі окупована загарбниками.