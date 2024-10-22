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В одному із додатків графіки відключень тепер доступні офлайн

Вівторок 22 жовтня 2024 15:33
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В одному із додатків графіки відключень тепер доступні офлайн Фото: відключення світла (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Якщо графіки відключення повернуться в Україну, інформацію про них тепер можна буде отримати українцям навіть без доступу до Інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Цифровий".

"Світло може зникнути, але доступ до графіків відключень - ні!" - йдеться у заяві.

Таким чином, у додатку "Київ Цифровий" розклад відключень світла ДТЕК тепер буде доступний навіть офлайн.

Для цього потрібно зайти у додаток, відкрити розділ "Комунальні послуги", а далі - "ДТЕК Світло".

Переглядати графіки можна буде без доступу до Інтернету. Також їх можна зберігати на вашому пристрої та ділитися ними у форматі PDF-файлів з іншими.

Стан енергосистеми України

Наразі енергосистема України працює стабільно, незважаючи на пошкодження, спричинені російськими атаками на інфраструктуру.

Продовжуються роботи з відновлення електромереж і об'єктів генерації. У коментарі РБК-Україна народний депутат Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, зазначив, що українські енергетики демонструють високий професіоналізм у складних умовах.

Станом на зараз запаси енергоносіїв достатні для забезпечення потреб країни, хоча можливі локальні аварійні відключення через загрозу нових ворожих обстрілів.

Завдяки міжнародній підтримці й активній роботі українських енергетиків система залишається стійкою в умовах воєнного часу.

Зазначимо, що нещодавно через російські обстріли на межі блекауту була Запорізька АЕС, яка наразі окупована загарбниками.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що планові ремонти на електростанціях були завершені вчасно, що дозволило почати зимовий сезон з "найвищим можливим рівнем готовності".

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