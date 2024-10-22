В одном из приложений графики отключений теперь доступны офлайн

Если графики отключения вернутся в Украину, информацию о них теперь можно получить украинцам даже без доступа в Интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Киев Цифровой ".

"Свет может исчезнуть, но доступ к графикам отключений - нет!" - говорится в заявлении.

Таким образом, в приложении "Киев Цифровой" расписание отключений света ДТЭК теперь будет доступно даже офлайн.

Для этого нужно зайти в приложение, открыть раздел "Коммунальные услуги", а дальше - "ДТЭК Свет".

Просмотреть графики можно без доступа в Интернет. Также их можно хранить на устройстве и делиться ими в формате PDF-файлов с другими.

Состояние энергосистемы Украины

Сейчас энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на повреждения, вызванные российскими атаками на инфраструктуру.

Продолжаются работы по обновлению электросетей и объектов генерации. В комментарии РБК-Украина народный депутат Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, отметил, что украинские энергетики демонстрируют высокий профессионализм в сложных условиях.

По состоянию на сегодняшний день запасы энергоносителей достаточны для обеспечения потребностей страны, хотя возможны локальные аварийные отключения из-за угрозы новых вражеских обстрелов.

Благодаря международной поддержке и активной работе украинских энергетиков, система остается устойчивой в условиях военного времени.

Отметим, что недавно из-за российских обстрелов на грани блекаута была Запорожская АЭС, оккупированная в настоящее время захватчиками.