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Українські енергетики демонструють високий професіоналізм у складних умовах, - нардеп

Четвер 17 жовтня 2024 10:36
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Українські енергетики демонструють високий професіоналізм у складних умовах, - нардеп Фото: Ккраїнські енергетики демонструють високий професіоналізм у складних умовах (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетичний сектор України показує вражаючі результати, незважаючи на численні виклики та руйнування.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, енергетики зробили величезну роботу з відновлення пошкоджених об'єктів та стабілізації енергосистеми.

"Виходячи з того, якими були руйнації, пошкодження саме в енергетиці: теплової генерації, ТЕС, "Укргідроенерго", сонячні електростанції постраждали, мережі постраждали - енергетики зробили свою справу. Тому вони своє "домашнє завдання" дійсно виконали і тут до міністерства по суті нема претензій", - зазначив Кучеренко.

Депутат особливо підкреслив синергію між державними та приватними компаніями у подоланні кризових ситуацій.

"У цьому плані попрацювали як працівники енергетики державних компаній, так і приватних. Тут у нас синергія така відбулася. Це дуже і дуже непогано," - наголосив він.

Кучеренко також закликав громадян довіряти офіційній інформації від посадовців.

"Закликаю всіх слухати лише офіційну інформацію від посадовців, а не маніпулятивні заяви так званих експертів, які я бачу свідомо хочуть своїми емоційними заявами інколи навіть посіяти паніку", - підкреслив депутат.

Він також підтримав позицію міністра енергетики.

"В мене немає якихось претензій до позиції міністра і якогось підґрунтя, щоб не довіряти, хоча можу сказати, я прискіпливо відстежую події і міністерства і уряду. Ми знаходимося в опозиції, але в професійному плані хочу сказати, що я погоджуюсь з позицією міністра," - підсумував Кучеренко.

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