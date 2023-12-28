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В одному з дитсадків Києва сталася аварія: що відомо

Фото: у дитсадки Києва сталася аварія (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Аварія сталася в одному з дитячих садків Києва. Там просіла частина стіни будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Інцидент стався у дошкільному навчальному закладі у Шевченківському районі Києва. Відомо, що там просіла частина стіни будівлі дитсадочку.

Як зазначає КМВА, зараз триває обстеження закладу фахівцями, аби встановити масштаби пошкоджень та спланувати терміни відновлення.

За попередніми даними, в цьому дитячому садочку будувалося укриття. КМВА припускає, що підрядна організація порушила будівельні норми, що могло призвести до таких наслідків.

"Але остаточно, причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції, вже відкрито відповідне провадження", - йдеться у повідомленні.

Аварія в укритті школи

Нещодавно в одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва сталася аварія в укритті. Там зірвало вентиль батареї опалення. В результаті цього обвалилася стеля. Це сталося під час повітряної тривоги.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, під час інциденту діти не постраждали. За його словами, у вказаному укритті нещодавно було проведено ремонт і воно пройшло перевірки.

Після аварії у шкільному укритті КМВА ініціювала перевірки укриттів та бомбосховищ у Києві. Їх повинні закінчити до 29 грудня.

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КиївАвариядетский сад