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У Києві перевірять всі укриття після аварії у школі

Київ, Субота 23 грудня 2023 12:05
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У Києві перевірять всі укриття після аварії у школі Фото: у Києві перевірять всі укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Всі укриття та бомбосховища у Києві перевірять. Таке рішення прийняли після аварії, яка сталася в шкільному укритті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Перевірку укриттів у столиці ініціював начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, вчора у кожному районі Києва були створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки. Комісії повинні перевірити укриття до 29 грудня.

Як заявляє Попко, в разі виявлення недоліків їх повинні усунути в найкоротший термін.

Аварія в укритті у Києві

Вчора стало відомо, що в одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва сталася аварія в укритті. Там зірвало вентиль батареї опалення. В результаті чого зірвало обвалилася стеля. Це сталося під час повітряної тривоги.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, під час інциденту діти не постраждали. За його словами, у вказаному укритті нещодавно було проведено ремонт і воно пройшло перевірки.

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