В одном из детсадов Киева произошла авария: что известно

Инцидент произошел в дошкольном учебном заведении в Шевченковском районе Киева. Известно, что там просела часть стены здания детсада.

Как отмечает КГВА, сейчас идет обследование заведения специалистами, чтобы установить масштабы повреждений и спланировать сроки восстановления.

По предварительным данным, в этом детском саду строилось укрытие. КГВА предполагает, что подрядная организация нарушила строительные нормы, что могло привести к таким последствиям.

"Но окончательно, причины, повлекшие аварию, выяснят следователи районного управления полиции, уже открыто соответствующее производство", - говорится в сообщении.

Авария в укрытии школы

Недавно в одной из школ в Соломенском районе Киева произошла авария в укрытии. Там сорвало вентиль батареи отопления. В результате этого обрушился потолок. Это произошло во время воздушной тревоги.

Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, в ходе инцидента дети не пострадали. По его словам, в указанном укрытии недавно был проведен ремонт, и оно прошло проверки.

После аварии в школьном укрытии КГВА инициировала проверки укрытий и бомбоубежищ в Киеве. Их должны окончить до 29 декабря.