По одному в день. Окупанти продовжують руйнувати будинки в Маріуполі

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Консервація комунікацій під будинками після знесення унеможливлює приведення до ладу інфраструктури. Через це маємо постійні відключення водопостачання, виток каналізації та інші радощі відсутності цивілізації", - додав радника мера Маріуполя.

Андрющенко зазначає, що загалом, по всіх районах міста, кількість знесених будинків складає понад 30 одиниць.

"Знесення будинків набирає обертів. В день місто позбавляють щонайменше від одного багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі.

У понеділок, 5 грудня, під захопленим Маріуполем (Донецька область) сталися вибухи газу у двох будинках.

Жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.

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