По одному в день. Оккупанты продолжают разрушать дома в Мариуполе

В захваченном Мариуполе количество снесенных оккупантами домов составляет более 30 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Снос домов набирает обороты. В день город лишают по меньшей мере от одного многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Андрющенко отмечает, что всего по всем районам города количество снесенных домов составляет более 30 единиц.
"Консервация коммуникаций под домами после сноса делает невозможным приведение в строй инфраструктуры. Поэтому имеем постоянные отключения водоснабжения, утечку канализации и другие радости отсутствия цивилизации", - добавил советник мэра Мариуполя.
Напомним, что российские оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе.
В понедельник, 5 декабря, под захваченным Мариуполем (Донецкая область) произошли взрывы газа в двух домах.
Жители оккупированного Мариуполя возмущаются из-за большого количества проблем отопления города. Большинство из них просто замерзают в разбитых квартирах и домах.
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