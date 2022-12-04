Окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі: супутникові знімки
Російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки від компанії Maxar Technologies.
"По всьому Маріуполі зараз зносять десятки багатоповерхівок, які були зруйновані або сильно пошкоджені в березні. Супутникові знімки від 30 листопада 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Як додають в Маріупольській міській раді, під час облоги, від обстрілів росіян, постраждали 2 257 багатоквартирних будинків, тобто 90% усього житлового фонду.
"Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків", - йдеться в Telegram.
Як повідомлялось, жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.
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