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Окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі: супутникові знімки

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Маріуполь, Неділя 04 грудня 2022 10:56
Окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі: супутникові знімки Фото: окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки від компанії Maxar Technologies.

"По всьому Маріуполі зараз зносять десятки багатоповерхівок, які були зруйновані або сильно пошкоджені в березні. Супутникові знімки від 30 листопада 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як додають в Маріупольській міській раді, під час облоги, від обстрілів росіян, постраждали 2 257 багатоквартирних будинків, тобто 90% усього житлового фонду.

"Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків", - йдеться в Telegram.

Як повідомлялось, жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.

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