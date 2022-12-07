По одному в день. Оккупанты продолжают разрушать дома в Мариуполе

В захваченном Мариуполе количество снесенных оккупантами домов составляет более 30 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Снос домов набирает обороты. В день город лишают по меньшей мере от одного многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что всего по всем районам города количество снесенных домов составляет более 30 единиц.

"Консервация коммуникаций под домами после сноса делает невозможным приведение в строй инфраструктуры. Поэтому имеем постоянные отключения водоснабжения, утечку канализации и другие радости отсутствия цивилизации", - добавил советник мэра Мариуполя.