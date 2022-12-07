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По одному в день. Оккупанты продолжают разрушать дома в Мариуполе

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Мариуполь, Среда 07 декабря 2022 22:15
По одному в день. Оккупанты продолжают разрушать дома в Мариуполе Фото: Оккупанты продолжают разрушать жилье гражданских в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В захваченном Мариуполе количество снесенных оккупантами домов составляет более 30 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Снос домов набирает обороты. В день город лишают по меньшей мере от одного многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что всего по всем районам города количество снесенных домов составляет более 30 единиц.

"Консервация коммуникаций под домами после сноса делает невозможным приведение в строй инфраструктуры. Поэтому имеем постоянные отключения водоснабжения, утечку канализации и другие радости отсутствия цивилизации", - добавил советник мэра Мариуполя.

Напомним, что российские оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе.

В понедельник, 5 декабря, под захваченным Мариуполем (Донецкая область) произошли взрывы газа в двух домах.

Жители оккупированного Мариуполя возмущаются из-за большого количества проблем отопления города. Большинство из них просто замерзают в разбитых квартирах и домах.

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