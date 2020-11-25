Одному из бывших главарей "ДНР" сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему "заместителю министра топлива и энергетики ДНР". Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, а самого фигуранта объявили в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По материалам контрразведки следователями СБУ по согласованию с прокурором заочно сообщено о подозрении за участие в террористической организации одному из бывших руководителей так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

По данным контрразведчики, житель Донецка в 2014 году присоединился к боевикам в 2014 году и впоследствии главарями террористов был назначен на руководящую "должность".

Будучи "главарем", злоумышленник занимался материально-техническим обеспечением боевиков, организовывал поставки топлива для военной техники, для террористических формирований. Также он принимал участие в налаживании взаимодействия между бандугрупованнями "ЛДНР" и занимался популяризацией их деятельности среди местного населения.

Напомним, в Донецкой области прокуратура обвинила депутата Лиманского горсовета в участии в проведении так называемого "референдума" ДНР" в 2014 году.

Также 29 октября СБУ разоблачила в Киеве участника террористической группировки "ЛНВ". Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков.