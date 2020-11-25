Одному з колишніх ватажків "ДНР" повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру раніше викритому колишньому "заступнику міністра палива та енергетики ДНР". Наразі триває досудове розслідування в межах кримінального провадження, а самого фігуранта оголошено в розшук.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"За матеріалами контррозвідки слідчими СБУ за погодженням з прокурором заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації одному з колишніх керівників так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.

За даними контррозвідники, мешканець Донецька у 2014 році приєднався до бойовиків у 2014 році та згодом ватажками терористів був призначений на керівну "посаду".

Будучи "ватажком", зловмисник займався матеріально-технічним забезпеченням бойовиків, організовував постачання пального для військової техніки, для терористичних формувань. Також він брав участь у налагодженні взаємодії між бандугрупованнями "ЛДНР" і займався популяризацією їхньої діяльності серед місцевого населення.

Нагадаємо, в Донецькій області прокуратура звинувачує депутата Лиманського міськради в участі у проведенні так званого "референдуму" ДНР" у 2014 році.

Також 29 жовтня СБУ викрила в Києві учасника терористичної угруповання "ЛНР". Він був заступником командира одного з підрозділів бойовиків.