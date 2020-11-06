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В Донецкой области депутат обвиняется в участии в проведении "референдума" в "ДНР"

Донецкая область, Пятница 06 ноября 2020 18:29
В Донецкой области депутат обвиняется в участии в проведении "референдума" в "ДНР"
Фото: флаг "ДНР" (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

В Донецкой области прокуратура обвиняет депутата Лиманского горсовета в участии в проведении так называемого "референдума" ДНР" в 2014 году. Она работала в избирательных комиссиях.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Установлено, что 49-летняя жительница Лимана была членом территориальной и главой участковой избирательной комиссий во время "референдума" о признании независимости "Донецкой народной республики" 11 мая 2014 года.

По завершению незаконного голосования, протоколы и прочие документы, подтверждающие его проведение, были переданы оккупационной администрации России в Донецкой области.

Прокуратура обвиняет женщину по ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Обвинительный акт направлен в суд. Депутату грозит тюремный срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества или без него.

Ранее сегодня сообщалось, что в Луганской области осудили боевика, который в 2014 году участвовал в так называемой "охраны общественного порядка" Северодонецка. Он входил в подразделение "Призрак".

Напомним, вчера Служба безопасности Украины задержала участника диверсионной группы "Бергмана" из состава боевиков ОРЛО. Он причастен к подрыву ряда объектов инфраструктуры на Донбассе.

Также 29 октября СБУ разоблачила в Киеве участника террористической группировки "ЛНР". Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков.

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