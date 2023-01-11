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В одному з аеропортів Лондона виявили посилку з ураном

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Лондон, Середа 11 січня 2023 09:16
В одному з аеропортів Лондона виявили посилку з ураном Фото: в одному з аеропортів Лондона виявили посилку з ураном (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В аеропорту Лондона Хітроу британські прикордонники під час планової перевірки виявили посилку зі слідами урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляє поліція, забруднений матеріал було виявлено 29 грудня.

За даними командувача Річарда Сміта, кількість забрудненого матеріалу "була надзвичайно малою" і, за оцінкою експертів, не становить загрози для населення.

"Хоча наше розслідування ще триває, з наших запитів поки не схоже, що це пов'язано з якоюсь прямою загрозою", - зазначив він.

У поліції уточнили, що в рамках розслідування жодних арештів не проводили. Проте правоохоронці продовжать розслідувати справу, щоби переконатися, що ситуація не пов'язана з будь-якими погрозами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран встановив рекорд за темпами збагачення урану. Потужності зі збагачення вдвічі перевищують сумарні рівні з зародження ядерної промисловості країни.

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Великобританія полиция аеропорт
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