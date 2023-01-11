В одном из аэропортов Лондона обнаружили посылку с ураном

В аэропорту Лондона Хитроу британские пограничники во время плановой проверки обнаружили посылку со следами урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщает полиция, загрязненный материал был обнаружен 29 декабря.

По данным командующего Ричарда Смита, количество загрязненного материала "было чрезвычайно малым" и, по оценке экспертов, не представляет угрозы для населения.

"Хотя наше расследование еще продолжается, из наших запросов пока не похоже, что это связано с какой-то прямой угрозой", - отметил он.

В полиции уточнили, что в рамках расследования никаких арестов не проводилось. Однако правоохранители продолжат расследовать дело, чтобы убедиться, что ситуация не связана с какими-либо угрозами.