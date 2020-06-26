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На одном из рынков Киева обнаружили вспышку коронавируса

Новости » Коронавирус     26.06.2020 - 12:15
На одном из рынков Киева обнаружили вспышку коронавируса
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заболевание подтвердили у 5 работников

На одном из рынков Киева обнаружили вспышку коронавируса. В частности, ее зафиксировали на вещевом рынке "Троещина".

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся на самоизоляции", - отметил глава столицы.

По его словам, Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. Кличко добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

Напомним, по состоянию на утро 26 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд, который составляет 1 109 новых случаев коронавируса; больше всего заражений зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Как писало РБК-Украина, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиевКоронавирус
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