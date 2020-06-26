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На одному з ринків Києва виявили спалах коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.06.2020 - 12:15
На одному з ринків Києва виявили спалах коронавірусу
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Захворювання підтвердили у 5 працівників

На одному з ринків Києва виявили спалах коронавірусу. Зокрема, його зафіксували на речовому ринку "Троєщина".

Про це у ході брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна.

"Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у 5 працівників. Вони лікуються на самоізоляції", - зазначив очільник столиці.

За його словами, Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб. Кличко додав, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку.

Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні зафіксували новий антирекорд, який становить 1 109 нових випадків коронавірусу; найбільше заражень зафіксували у Львівській, Рівненській областях та Києві.

Як писало РБК-Україна, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Україна проживе червень і липень у карантинних обмеженнях.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус
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