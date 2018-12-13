У жодному регіоні при воєнному стані не обмежені права українців, - Турчинов

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Турчинова, воєнний стан дає можливість перевірити готовність країни до протидії повномасштабній військовій агресії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що, незважаючи на воєнний стан, у жодному регіоні України не були обмежені права та свободи українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РНБО.

Так, Турчинов наголосив, що введення воєнного стану дає можливість здійснити повну перевірку готовності країни для "протидії повномасштабній військовій агресії".

"Незважаючи на правовий режим воєнного стану, реалізацію комплексу військових та безпекових завдань з підготовки та мобілізації країни для протидії повномасштабній агресії, в жодному регіоні не обмежено права і свободи громадян", - зазначив він.

За словами секретаря РНБО, наразі перевіряється готовність усіх органів влади, насамперед, силових структур, для виконання своїх функцій в умовах особливого періоду.

"Відпрацьовуються мобілізаційні завдання та плани, перевіряється готовність усіх органів влади, насамперед, силових структур, для виконання своїх функцій в умовах особливого періоду, відбувається перевірка територіальної та цивільної оборони, здатності швидко перекидати великі військові з'єднання на значну відстань на найбільш небезпечні для потенційного наступу напрямки", - заявив Турчинов.

Він також додав, що масштабна перевірка обороноздатності країни значно посилює здатність Україні протистояти будь-якій агресії.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко, коментуючи введення воєнного стану в Україні, заявив, що він ніяк не вплине на життя звичайних українців.

РБК-Україна також повідомляло, що українська армія, на думку Турчинова, здатна дати відсіч будь-якій провокації Росії.

Додамо, секретар РНБО підкреслював, що Україна готова до оборони Чорноморського та Азовського узбережжя.