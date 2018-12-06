Турчинов: украинская армия способна дать отпор любой провокации агрессора

Турчинов поздравил военных и ветеранов с Днем Вооруженных сил Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинская армия способна дать отпор любой провокации России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политика.
"Украинцы гордятся своими рыцарями-защитниками, которые помешали планам Кремля разрушить нашу страну. Благодаря каждому из вас украинская армия возродилась из пепла, и сейчас способна дать отпор любой провокации агрессора, заняв достойное место среди крупнейших армий мира", - заявил Турчинов по случаю празднования Дня Вооруженных сил Украины.
По его словам, боевой опыт украинской армии изучают ведущие страны на всех континентах. Также он добавил, что реформирование и развитие Вооруженных сил является государственным приоритетом.
Турчинов заявил, что "государство и в дальнейшем будет заботиться о реализации социальных гарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения, что необходимо для сохранения профессионального ядра ВСУ".
Напомним, ранее Турчинов заявил, что Украина готова к обороне Черноморского и Азовского побережья.