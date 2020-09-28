На одном из пунктов украино-польской границы будет замедлен пропуск

Пограничники предупредили о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украино-польской границе. Замедление пропускных операций связано с техническими работами в пункте пропуска "Дорогуск".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины.

В частности, технические работы будут проводиться с 9:00 до 19:00 по киевскому времени (с 8:00 до 18:00 по варшавскому времени).

"В связи с этим будет отключена электроэнергия. Поэтому существует вероятность замедления процесса оформления контрольными службами Республики Польша. Просим граждан учесть данную информацию при планировании зарубежных поездок", - сообщили в погранслужбе.

Напомним, чуть более недели назад на пункте пропуска "Ягодин" образовалась большая очередь транспортных средств. Так, на въезд в Украину ожидали около 800 грузовиков, на выезд - около 300.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе на границе с Венгрией и Словакией образовались большие очереди из автомобилей - там находились около 200 грузовиков и 200 микроавтобусов и легковушек.