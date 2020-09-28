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На одному з пунктів україно-польського кордону буде уповільнений пропуск

Автор: Игорь Литвиненко

Прикордонники попередили про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні. Уповільнення пропускних операцій пов'язано з технічними роботами в пункті пропуску "Дорогуськ".

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Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Зокрема, технічні роботи будуть проводитися з 9:00 до 19:00 за київським часом (з 8:00 до 18:00 за варшавським часом).

"У зв'язку з цим буде відключена електроенергія. Тому існує ймовірність уповільнення процесу оформлення контрольними службами Республіки Польща. Просимо громадян врахувати дану інформацію при плануванні закордонних поїздок", - повідомили в прикордонній службі.

Нагадаємо, трохи більше ніж тиждень тому на пункті пропуску "Ягодин" утворилася велика черга транспортних засобів. Так, на в'їзд в Україну чекали близько 800 вантажівок, на виїзд - близько 300.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня на кордоні з Угорщиною та Словаччиною утворилися великі черги з автомобілів - там знаходилися близько 200 вантажівок і 200 автобусів і легковиків.

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