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На границе с Польшей собралась большая очередь грузовиков

Старовойтово, Воскресенье 20 сентября 2020 23:04
На границе с Польшей собралась большая очередь грузовиков
Фото: очередь из грузовиков (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

На пункте пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе образовалась большая очередь транспортных средств, преимущественно грузовиков. На въезд в Украину здесь ожидают около 800 грузовиков, а на выезд около 300.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, который проверил готовность подразделений к выполнению задач на украинско-польском участке границы, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Руководитель пограничного ведомства подчеркнул, что сотрудники ГПСУ совместно с работниками таможни должны обеспечить оперативные шаги для надлежащего реагирования и оформления грузовиков.

Отдельно он отметил о необходимости четкого взаимодействия с пограничниками и таможенниками Польши.

"Совместные действия украинских и польских контролирующих органов позволят ускорить пропускные операции, чтобы уменьшить время пересечения границы", - отметил Дейнеко.

Напомним, сегодня на границе с Беларусью образовались большие очереди с грузовиков и битумовозов из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Пункт пропуска был закрыт из-за попытки нескольких сотен хасидов-паломников попасть в Украину несмотря на закрытие границы.

Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей и усилении контроля на границе с Украиной.

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