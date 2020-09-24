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На западной границе Украины образовались очереди грузовиков

Закарпатская область, Четверг 24 сентября 2020 15:12
На западной границе Украины образовались очереди грузовиков
Фото: очередь грузовиков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 24 сентября, на западной границе Украины образовались большие очереди из грузовиков. Сотни транспортных средств стоят в очередях на границе с Венгрией и Словакией.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Тиса" в Закарпатской области на выезд из Украины ожидают более 200 грузовиков. Еще около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей ожидают на пропуск в пункте "Лужанка".

"На ситуацию влияет решение венгерской стороны о запрете въезда для многих категорий иностранцев, но сохраняется транзитный проезд для украинцев, который разрешается только через пункты пропуска "Лужанка" и "Тиса", - пояснили в ГПСУ.

Напомним, 20 сентября большие очереди транспортных средств образовались на границе с Польшей. На въезд в Украину в пункте пропуска "Ягодин" ожидали около 800 грузовиков, а на выезд около 300.

Также РБК-Украина писало о больших очередях в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью. Там водители грузовиков создавали препятствия для оформления битумовозов.

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Новости Украины Общество очередигрузовикграницаЗакарпатская областьВенгрияСловакия
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