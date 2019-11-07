В одном из отелей Одессы произошел пожар

В Одессе, 7 ноября, вспыхнул пожар в гостинице M1 Club Hotel, который находится на Лидерсовском бульваре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 13:16, а уже менее чем за 40 минут его удалось ликвидировать. По данным ГСЧС, горели наружная обшивка здания и крыша, а площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Возгорание произошло на внешней обшивке отеля со второго по шестой этаж отеля, а затем пламя перекинулось и на крышу здания. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники и 35 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Фото: пожар в одесском отеле (od.dsns.gov.ua)

Напомним, 5 ноября в Ровно произошел пожар в ресторане "LION". Площадь пожара составляла 100 м.кв. Жертв и пострадавших нет.

Также РБК-Украина сообщало, что 1 ноября в Печерском районе Киева произошел пожар в недостроенной многоэтажке.