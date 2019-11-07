В одному з готелів Одеси сталася пожежа

В Одесі, 7 листопада, спалахнула пожежа в готелі M1 Club Hotel, який знаходиться на Лідерсовському бульварі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько 13:16, а вже менш ніж за 40 хвилин її вдалося ліквідувати. За даними ДСНС, горіли зовнішня обшивка будівлі і дах, а площа спалаху склала близько 80 квадратних метрів.

Займання сталося на зовнішній обшивці готелю з другого по шостий поверх готелю, а потім полум'я перекинулося і на дах будівлі. Загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалось 8 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Фото: пожежа в одеському готелі (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 5 листопада у Рівному сталась пожежа в ресторані "LION". Площа пожежі становила 100 м. кв. Жертв і постраждалих немає.

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 листопада в Печерському районі Києва сталася пожежа в недобудованій багатоповерхівці.