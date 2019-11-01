В Киеве произошел пожар в недостроенной многоэтажке

Фото: пожар в недострое в Киеве (Facebook / KyivOperativ)

Пожар произошел в Печерском районе

В Печерском районе Киева утром 1 ноября произошел пожар в недостроенной многоэтажке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, в Печерском районе, ориентировочно на улице Бойчука произошел пожар в недостроенной многоэтажке. На обнародованных фотографиях виден столб дыма, который поднимается от недостроя.

Напомним, вечером 31 октября в Киеве произошел пожар на крыше многоэтажки. Пожар вспыхнул в здании по адресу улица Пирогова, 2 около станции метро "Университет". Из-за пожара перекрывали дорогу по улице Пирогова в районе метро.

Также РБК-Украина писало, что после часа ночи субботы, 1 ноября, пожар на крыше многоэтажки по улице Пирогова в Киеве был ликвидирован. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Для обеспечения безопасности из здания были эвакуированы 40 жильцов.

Кроме того, утром 31 октября в Киевской области произошел взрыв в частном доме. Спасатели установили, что во время эксплуатации газового котла произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате взрыва пострадал мужчина, который на момент инцидента находился в доме.