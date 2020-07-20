В одном из кафе Киева произошел взрыв

В одном из кафе Киева на улице Беломорской произошел взрыв. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.

Об этом говорится в сообщении управления полиции Киева.

Сообщается, что информация о взрыве поступила в полицию в 15:40. На месте инцидента выяснили, что взрыв произошел под столиком, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская", в результате пострадали четыре человека, одному из них потребовалась операция; по данным полиции, взрыв произошел в мусорной урне.

До этого сразу два взрыва произошли в кафе Полтавы; полиция утверждает, что были взорваны петарды в учреждениях питания на рынке "Мотель" и на Октябрьской улице, в результате инцидентов пострадавших не было.