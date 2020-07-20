В одному з кафе Києва стався вибух

В одному з кафе Києва на вулиці Біломорській стався вибух. В результаті інциденту жертв і постраждалих немає, правоохоронці проводять перевірку.

Про це йдеться в повідомленні управління поліції Києва.

Повідомляється, що інформація про вибух надійшла до поліції о 15:40. На місці інциденту з'ясували, що вибух стався під столиком, де знаходилася сумка. В результаті події ніхто не постраждав.

Зібрані дані зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято процесуальне рішення.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві стався вибух біля станції метро "Шулявська", в результаті постраждали чотири особи, одному з потерпілих знадобилася операція; за даними поліції, вибух стався в урні.

До цього відразу два вибухи сталися в кафе Полтави; поліція стверджує, що вибухнули петарди в закладах харчування на ринку "Мотель" і на Жовтневій вулиці, в результаті інцидентів постраждалих не було.