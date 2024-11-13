В одном из городов Украины всю неделю обещают рейды полиции: в чем причина

Ці заходи мають на меті зменшити кількість порушень та попередити небезпечні ситуації на дорогах міста.

Особливу увагу під час рейдів буде приділено дотриманню правил паркування, вимог дорожньої розмітки та знаків.

Рейди пройдуть у два етапи

На першому етапі - з 11 по 13 листопада, планується проведення профілактичних бесід і інформування водіїв.

з 11 по 13 листопада, планується проведення профілактичних бесід і інформування водіїв. Другий етап - з 13 по 18 листопада, передбачає практичну частину з залученням евакуаторів та додаткових нарядів поліції для активного контролю та реагування на порушення.

Міська рада Переяслава закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, щоб забезпечити безпеку та комфорт на дорогах міста.