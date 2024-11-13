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В одном из городов Украины всю неделю обещают рейды полиции: в чем причина

Фото: профилактические меры по безопасности движения в Переяславе (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Переяславе Киевской области с 11 по 18 ноября полиция будет проводить профилактические рейды для повышения транспортной дисциплины и соблюдения ПДР водителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Proslav.

Эти мероприятия направлены на уменьшение нарушений и предотвращение опасных ситуаций на дорогах города.

Особое внимание будет уделено соблюдению правил парковки, а также требованиям дорожной разметки и знаков.

Рейды будут проводиться в два этапа

  • Первый этап - с 11 по 13 ноября, включает профилактические беседы и информирование водителей.
  • Второй этап - с 13 по 18 ноября начнется практическая фаза рейдов с привлечением эвакуаторов и дополнительных нарядов полиции для активного контроля и реагирования на нарушения.

Городская администрация Переяслава призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы повысить безопасность и комфорт на дорогах города.

Напомним,что сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов от водителей на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков для транспортных средств.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает более жесткие меры наказания для водителей. В частности, за повторные нарушения предлагают лишать прав.

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