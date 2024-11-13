В одном из городов Украины всю неделю обещают рейды полиции: в чем причина

Напомним,что сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов от водителей на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков для транспортных средств.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает более жесткие меры наказания для водителей. В частности, за повторные нарушения предлагают лишать прав.